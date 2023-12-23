На федеральном сайте правовой информации опубликован соответствующий указ.

Бывшего губернатора Владимирской области Светлану Орлову наградил Владимир Путин. На федеральном сайте правовой информации опубликован соответствующий указ.Глава 33-региона в 2013-2018 годах удостоилась ордена «За заслуги перед Отечеством» третьей степени. Нынешний аудитор Счётной палаты России Орлова, по словам в указе, внесла больной вклад в укрепление государственного финансового контроля, а также в течение многих лет добросовестно выполняла свою работу.Обычно такие награды приурочивают к круглым датам, юбилеям. Но экс-губернатору исполнится 70 лет только осенью следующего года.