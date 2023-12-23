Об этом объявил вице-губернатор региона Константин Баранов.

По словам чиновников, Артём Осипов ушел со своего поста по собственному желанию и никак не связан с недавним совещанием с Михаилом Мурашко, федеральным главой Минздрава. Об этом объявил вице-губернатор региона Константин Баранов.Так, как подчеркнул зам главы региона, «это не увольнение, следует делать так, чтобы человек получал удовольствие от работы». А Артёма Алексеевича, оказывается, не уволили, он остался в команде.Сейчас Осипов занимается тем делом, где он профессионал. А пост он всё же покинул по своей инициативе и подавал соответствующее заявление сам.