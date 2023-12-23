Дед Мороз, как у бабушки: в Гороховце открылась уникальная выставка советского прошлого В...

"Дед Мороз, как у бабушки": в Гороховце открылась уникальная выставка советского прошлогоВ Гороховецком историко-архитектурном музее открылась выставка «Дед Мороз, как у бабушки». Коллекцию из 200 экспонатов собрал ковровчанин Сергей Манушин.Свою коллекцию, с трепетным уважением и любовью музыкант Сергей Манушин начал собирать в 2014 году. По его словам, воплотил мечту детства."Для меня - это отдушина. Будете смеяться, но я чувствую, что внутренне молодею. Вот беру Деда и сразу ощущаю запах детства, вспоминаю родителей. Черпаю в этих вещах энергию, силы. Сейчас совершенно другое время и люди другие" - пояснил Сергей.Сейчас их уже не делают - с производства фигурки сняли в 1991-м. Так что найти в магазине такого дедушку, как в детстве, невозможно.На выставке «Дед Мороз как у бабушки» экспонируется более 100 фигурок. От самых простых, изготовленных из ваты, до гипсовых фигур. Есть и фигурки из папье-маше. Возраст Дедов Морозов - разный. Некоторые родились на фабриках Москвы, Ленинграда, Твери, Ярославля и Украины.У каждого дедушки свой раскрас, свои детали. Материалы — пенопласт, вата, папье-маше. Похожие были в каждой советской семье.Выставка работает с 15 декабря 2023 года по 28 января 2024 года в Выставочном зале (г. Гороховец, ул. Ленина, 17).Фото: giamus.ru; пресс-служба Правительства Владимирской области