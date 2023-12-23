Автобус, который вез школьников из Струнино на экскурсию, съехал в кювет и перевернулся неподалеку от деревни Филимоново Ростовского района Ярославской области. Всего пассажиров было 35 – 20

Автобус, который вез школьников из Струнино на экскурсию, съехал в кювет и перевернулся неподалеку от деревни Филимоново Ростовского района Ярославской области. Всего пассажиров было 35 – 20 детей и 15 взрослых. Есть пострадавшие. Губернатор Владимирской области сообщил в своем телеграм-канале, что все живы. Авария произошла утром. По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением.