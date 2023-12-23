Границы между Нижегородской и Владимирской областями внесены в ЕГРН Данные о границах между...

Границы между Нижегородской и Владимирской областями внесены в ЕГРНДанные о границах между Нижегородской и Владимирской областями внесли в Единый государственный реестр недвижимости. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Управления Росреестра.Общая протяженность границы между двумя областями составила 318,205 км. Нижегородская область граничит с восемью субъектами. Ранее были установлены границы с Чувашией, Марий Эл, Рязанской, Костромской, Кировской и Ивановской областями. К концу 2023 года работа по внесению границ в ЕГРН не завершена только с республикой Мордовия.Нижегородская область граничит с Владимирской на западной части территории, а на юге с Республикой Мордовия. Граница с Владимирскойобластью проходит по пределам Володарского, Павловского, Вачского, Навашинского, Выксунского районов. С республикой Мордовия граничными являются Починковский, Лукояновский, Первомайский, Дивеевский, Вознесенский, Большеболдинский, Краснооктябрьский, Сеченовский районы.Граница между регионами проходит в основном по берегам или серединам русел рек, а также по границам лесных кварталов и сельхозпредприятий. Но есть исключения. Случилось так, что административная граница разделила территории трех поселков - Центрального, Груздевского и торфопредприятия "Большое". И каждый из них территориально располагался в двух областях.Поселком Центральный руководит администрация Володарского муниципального округа Нижегородской области, а поселкамиторфопредприятия "Большое" и Груздевский - администрация Гороховецкого района Владимирской области.После подписания Соглашения об описании местоположения границы между субъектами поселок Центральный полностью отошел к Нижегородской области, а поселки Груздевский и торфопредприятия "Большое" - к Владимирской."Согласование границ между регионами не только способствует более эффективному управлению земельными ресурсами, но и сводит к минимуму количество территориальных и земельных споров, включает неиспользуемые земельные участки в законный оборот и обеспечивает гарантию прав на недвижимость", - подчеркнула заместитель руководителя Управления Росреестра поНижегородской области Татьяна ГореловаФото: freepik.com