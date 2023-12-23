Какие изменения ждут владимирских семей при назначении единого пособия с 1 июня 2024 года? В 2023...

Какие изменения ждут владимирских семей при назначении единого пособия с 1 июня 2024 года?В 2023 году алименты могут не учитываться в доходах, при назначении единого пособия, если родители не урегулировали содержание детей в судебном порядке или не указывали поступления в заявлении. Например, после развода алиментов нет, мама за ними не обращается или отец помогает детям в другой форме.Что изменится во Владимирской области с 1 июня 2024 года?Если есть соглашение об алиментах или устная договоренность. Учитывается сумма по соглашению или указанная в заявлении, но не меньше:¼ МРОТ на одного ребенка (3 532,64 р.)⅓ МРОТ на двух детей (4 663,08 р.)½ МРОТ на трех и более детей (7 065,27 р.)Если есть решение суда об алиментахИзменений в правилах нет. Учитывается сумма алиментов, которая фактически поступила напрямую взыскателю или в рамках исполнительного производства. Без учета МРОТ.Какие правила действуют при продлении пособия на 2024 год?При обращении с заявлением в декабре 2023 года новые правила учета алиментов пока не применяются, а ограничение по МРОТ не учитывается в оценке дохода семьи.Ранее мы рассказывали, как во Владимирской области считают доходы для получения детских пособий после развода?Фото: freepik.com