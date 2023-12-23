Какое направление оказалось наиболее привлекательным для путешествия у жителей Владимирской области...

Какое направление оказалось наиболее привлекательным для путешествия у жителей Владимирской области в 2024 году?По результатам социологического опроса, проведенного Центром управления регионом (ЦУР), 62% жителей 33-го региона путешествуют по регионам и городам России, 33% – не ездят вообще.19% респондентов отправляются на отдых по другим странам мира, 76% – никогда не отдыхают за границей.Владимирцы, при выборе направления для поездки, в первую очередь обращают внимание на финансовая доступность поездки - 56%, 33% - на красивую природу, для 25% - важен благоприятный климат и столько же (25%) предпочитают сменить обстановку, т.е. посетить новое место и 20% опрошенных выбирают удобство поездки или перелета.Каждый третий респондент чаще всего выезжает просто выезжает за город, на природу. Пляжный отдых выбирают 31%, а вот отдых в кругу родственников и друзей – 29% респондентов. Столько же (29%) проводят время на даче.Культурно-познавательный туризм практикуют 24% опрошенных.Напомним, что культурно-познавательный туризм – путешествия с целью посещения объектов культурного наследия и современной культуры, а также ознакомление с традициями, обычаями и ценностями разных народов.Как планируют отдыхать жители Владимирской области в 2024 году?55% жителей Владимирской области планируют поехать в путешествие в 2024 году. 29% – не планируют.Из них: в другие регионы отправятся 41% респондентов, по своей области будут путешествовать 19%, посетить другие страны собирается каждый десятый житель (10%).В лидерах туристических направлений для 41% респондентов, которые планируют поездки в другие регионы России в 2024 году:Москва - 28%Санкт-Петербург - 22%Нижний Новгород - 21%Путешествия у жителей Владимирской области, несмотря ни на что, остаются востребованными. Более половины опрошенных выбирают внутренний туризм, т.к. поездки заграницу кратно выросли в цене, да и запрос на традиционные культурные ориентиры в последнее время значительно повысился.Ранее мы рассказывали, строят глэмпинги и готовят новые турмаршруты для привлечения туристов во Владимирской области, а также в Суздале обсудили будущее туризма во Владимирской области в свете предстоящего тысячелетия города-музея.Фото: freepik.com