По словам организаторов, Новый год любят все без исключения. В том числе и домашние питомцы....

По словам организаторов, Новый год любят все без исключения. В том числе и домашние питомцы. Потому и решили устроить праздник в преддверии Нового 2024-ого года в компании очаровательных четвероногих друзей. В областном центре немало владельцев корги. Псы этой породы стали главными героями корги-встречи.Корги, их хозяев, а также всех гостей Загородного парка ждали зимние забавы, конкурс новогодних корги-костюмов, "пушистый" забег, красочная фотозона. Также прошёл предновогодний дог-своп-обмен полезными вещами.Заглянул на праздник и Дед Мороз с целым мешком подарков. По словам организаторов, корги-встречи, "было весело, красиво, душевно, местами слякотно, но всё же празднично". Играли, танцевали, пили пряный глинтвейн, ели домашние сладости.На память все участники "унесли" яркие эмоции, отличное настроение и десятки фотографий с милыми владимирскими корги.Мария ПлатанюкФото с официальной страницы парка "Загородный" ВКонтакте