Кто получил корону королевы на областном конкурсе «Краса народов земли Владимирской»? Во Владимире...

Кто получил корону королевы на областном конкурсе «Краса народов земли Владимирской»?Во Владимире сегодня прошел финал областного конкурса «Краса народов земли Владимирской». Об этом сообщает "Губерния 33". За право стать лучшей соревновались представители разных национальных общин. 9 девушек показывали свое мастерство в красноречии, танцах и кулинарном искусстве.Конкурс проводится в 4-ый раз. Его организаторы — общественно-культурный центр «ВАЙНАХ», региональное министерство внутренней политики. Главная задача — сохранение и развития межнациональных отношений в нашем регионе.Участницы старались в каждом конкурсе. Одна из участниц, Земфира Уциева — представитель Чеченской республики — для своего приветствия выбрала рассказах о моральных качествах чеченцев.А вот вторая участница, Альфия Климакова решила поразить жюри и зрителей праздничным татарским костюмом, который ей специально привезли из Казани. Наряд создан по образцам женской национальной одежды 18-19 веков, которые хранятся в музейных коллекциях.Третья участница олицетворила Дружбу, которая является символом мира и согласия между представителями разных народов в нашем регионе.Чтобы победить, участницы должны были достойно выступить в нескольких конкурсах среди них — визитная карточка, новогодний парад Снегурочек, кулинарный шедевр и дефиле в вечерних платьях. По мнению жюри, победу одержала представительница татарской общины — Альфия Климакова.Фото: кадры из видео "Губерния 33"