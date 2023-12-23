Мультимодальные перевозки: с 10 февраля 2024 года туристы смогут приехать во Владимирскую область...

Мультимодальные перевозки: с 10 февраля 2024 года туристы смогут приехать во Владимирскую область по «единому билету»Суздаль сегодня − музей под открытым небом, «заповедник» богатой истории и памятник нашей культуры. Здесь несколько сотен церквей, монастырей и других достопримечательностей, которые сохранились до наших дней. Пять из них включены в список мирового культурного наследия ЮНЕСКО. Город также считается сердцем Золотого кольца России.РЖД в этом году запустили мультимодальные (поезд + автобус) пассажирские перевозки до Суздаля. Пассажиры следуют по «единым билетам» с любой станции отправления на поезде до г. Владимир и пересаживаются на комфортабельный автобус. Автовокзал расположен на одной площади с железнодорожным вокзалом.При покупке «единого билета» поезд + автобус онлайн необходимо указывать пункт отправления и конечный пункт прибытия, например: «откуда» − Москва, «куда» − Суздаль. Далее нажать кнопку «выбрать маршрут с пересадкой». Также билеты можно приобрести в кассах.Расписание движения автобусов Владимир-Суздаль-Владимир по мультимодальной схеме:Отправление из Владимира (улица Вокзальная, 2): 9.30, 11.40, 13.00, 16.00 и 19.00.Прибытие в Суздаль (улица Коровники, 45, территория Главного туристического комплекса): 11.30, 13.20, 14.40, 17.40 и 20.40.Отправление из Суздаля: 7.00, 10.00, 11.30, 14.30 и 17.30.Прибытие во Владимир: 9.00, 12.00, 13.30, 16.30 и 19.30.Стоимость билета на автобус – 200 рублей.Продажа билетов открывается за 90 суток до начала поездки на поезде. Оформление билета на автобус заканчивается за 24 часа до времени отправления.При возврате неиспользованного автобусного билета с пассажира удерживается сбор 36 рублей.В поездку можно отправиться с 10 февраля 2023 г.Фото: freepik.com