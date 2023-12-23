Среди погибших был десятилетний ребенок. Трагедия произошла в декабре 2021 года на автодороге «Муром – М7 Волга». Грузовик столкнулся с иномаркой «Хендай Солярис». Татьяна Логинова, старший

Среди погибших был десятилетний ребенок. Трагедия произошла в декабре 2021 года на автодороге «Муром – М7 Волга». Грузовик столкнулся с иномаркой «Хендай Солярис». Татьяна Логинова, старший помощник прокурора области Осужденный, управляя автомобилем “Газель”, заснул за рулем и допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с легковым автомобилем “Хендай Солярис”. В результате дорожно-транспортного происшествия находящиеся