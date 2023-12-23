Об этом стало известно на последнем заседании Законодательного Собрания региона.

На роль зама губернатора Владимирской области утвердили Эдуарда Селезнёва. Об этом стало известно на последнем заседании Законодательного Собрания региона. Александр Авдеев лично представил новоиспечённого чиновника своим коллегам.Так, временно исполняющим обязанности Селезнёв работал с 4 декабря этого года. До этого он трудился сначала в нашей прокуратуре, потом в Генеральной. Теперь новый вице-губернатор займётся вопросами региональной безопасности. По словам Авдеева, вся его предыдущая трудовая деятельность пойдёт на благо новой должности Эдуарда Селезнёва.На заседании Антон Клюев, представитель КПРФ, поинтересовался, почему так быстро проходит согласования нового зама. Как ответил глава области, «порой мы даже опаздываем с необходимыми решениями».