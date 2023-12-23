На Рпенском проезде во Владимире к Новому году появятся велодорожки и тротуары На Рпенском проезде...

На Рпенском проезде во Владимире к Новому году появятся велодорожки и тротуарыНа Рпенском проезде во Владимире к Новому году проложат велодорожки и тротуары. 13 декабря был заключен договор с подрядчиком на 2,3 миллиона рублей. До 29 декабря 2023 года должны завершиться последние работы.В 2024 году планируется благоустройство территории. Тогда же власти собираются пустить по Рпенскому проезду общественный транспорт.Напомним, что 1 декабря 2023 года состоялось официальное открытие движения. А также с началом рабочего движения по Рпенскому проезду с 1 декабря стала другой схема проезда перекрёстка - Рпенский проезд и улицы Юбилейная с улицей Жуковского.Ранее мы рассказывали, что во Владимире разработана комплексная схема организации транспортного обслуживания населения до 2032 года.Фото: ГТРК "Владимир"