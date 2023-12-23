Народные приметы на 24 декабря. Почему в Никонов день нельзя оставлять веник у входных дверей и...

Народные приметы на 24 декабря. Почему в Никонов день нельзя оставлять веник у входных дверей и рубить ели?В воскресенье 24 декабря 2023 года Православная церковь чтит память нескольких святых: Даниила Столпника, Никона Сухого и Луки Столпника.В народном календаре отмечается День Данилы, Луки и Никона. Святому Никону в этот день молились, чтобы очистить душу и отогнать нечисть, стремящуюся проникнуть в дом из вихрей метели.В старину на Никона зажигали лампадку, чтобы прибавить доброго света и попросить солнце сойти с неба, засветить ярким светом и отогнать нечисть. Верили, что пока солнце не спустится по золотой лестнице на землю, ведьмы на метлах будут летать и снежные вихри поднимать.Что можно и нельзя делать в Никонов день?На Руси в этот день люди молились святому, просили отогнать нечистую силу, которая кружила по земле метелями.В день Никона надо надеть на себя чистую и глаженую одежду, тогда и запланированные дела пройдут гладко и беспрепятственно.Сегодня желательно заниматься благотворительностью. Унынию поддаваться нельзя, как, впрочем, и в любой другой день, а заменить его радостью от текущего момента.Главное, что нельзя делать 24 декабря в день Никона – это оставлять веник у входных дверей. Приметы предупреждают: метлу может украсть нечистая сила для катания по небу, после которого разыгрывается страшная вьюга и метель. Во время такой погоды много людей пропадает.Нельзя в день Никона делать домашние дела после наступления темноты. По примете, на помощь может прийти нечисть, из-за чего начнет биться посуда, выливаться кипяток и выплескиваться содержимое кастрюль.Запрещено 24 декабря одеваться неряшливо. Тот же, кто проигнорирует этот запрет, столкнется с неудачами и неприятностями.Ни в коем случае в день Никона нельзя рубить ели. Срубленное дерево может наказать обидчика большими проблемами со здоровьем. У него начнут болеть суставы, что впоследствии может привести к полному обездвижению. На сосну этот запрет не распространяется.Народные приметы на 24 декабря 2023 годаЕсли по обе стороны от солнца появились отсветы, то грядут морозы.Лучи солнца вверх простираются – к стуже, вниз – к метели.Если вечером вороны мечутся с места на место и никак ночлег себе не отыщут, то жди завирюхи.Несколько белок в одно дупло залезли – будут морозы.Горшки через край кипят – будет облачно.Фото: freepik.com