Одна из компаний во Владимирской области заплатит 700 тысяч рублей за незаконную рубку...

Одна из компаний во Владимирской области заплатит 700 тысяч рублей за незаконную рубку лесаПрокуратурой установлено, что при заготовке ПК «Лес-Строй» древесины на арендованном лесном участке допущен факт рубки не предназначенных для заготовки деревьев (завизирная рубка).Судебная коллегия по гражданским делам Владимирского областного суда оставила без изменения решение Гороховецкого районного суда по исковому заявлению Владимирского природоохранного прокурора о взыскании ущерба, причиненного незаконной рубкой лесных насаждений."Имея в аренде участок, расположенный в лесном квартале 1 выделе 6 Вишенского участкового лесничества урочища Загорье ГКУ ВО «Гороховецкое лесничество», рубку деревьев организация произвела на площади 0,5 га в границах лесотаксационного выдела 24 лесного квартала 89 Нагорного участкового лесничества ГКУ ВО «Вязниковское лесничество», граничащего с арендованным участком.Ущерб от незаконной рубки 235 лесных насаждений (деревьев породы сосна, береза, ель и осина) общим объемом 110 куб. м превысил 700 тыс. рублей", - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.На этом основании природоохранный прокурор направил в Гороховецкий районный суд исковое заявление с требованием о взыскании с ПК «Лес-Строй» причинённого ущерба.Гороховецкий районный суд требования прокурора удовлетворил. Ответчик не согласился с принятым решением и обжаловал судебный акт.Владимирский областной суд поддержал позицию прокуратуры, оставил апелляционную жалобу без удовлетворения, а решение суда первой инстанции без изменения.Решение суда вступило в законную силу.Фото: freepik.com