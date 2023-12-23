Автобус со школьниками из Владимирской области попал в аварию под Ярославлем. Об этом сообщила...

Автобус со школьниками из Владимирской области попал в аварию под Ярославлем. Об этом сообщила пресс-служба местной прокуратуры.ДТП произошло утром 23 декабря. Экскурсионный автобус, в котором ехали дети, до места назначения не доехал. Водитель не справился с управлением. Автобус съехал в кювет и опрокинулся.Это произошло на дороге Петровск – Дмитриановское недалеко от деревни Филимоново Ростовского района. Как сообщил на своей странице губернатор Владимирской области Александр Авдеев, в момент ДТП в салоне находились 20 детей и 15 взрослых из Струнино.К счастью, и водитель, и все пассажиры живы. Пострадали 2 взрослые женщины. Обе госпитализированы в больницу Ростова. У сопровождавших- черепно-мозговая травма и ушиб плеча.Остальные участники группы продолжили экскурсию на резервном автобусе, отметил губернатор Владимирской области в своем телеграм-канале. По словам главы 33-его региона, по возвращении домой Минздрав Владимирской области ждёт всех пассажиров на осмотр в поликлинике.По факту ДТП с участием школьников из Струнино следственными органами СК РФ по Ярославской области организована доследственная проверка.Уполномоченный по правам ребёнка в 33-ем регионе Юлия Раснянская отметила, что также держит ситуацию на контроле. По словам детского обмудсмена, она на связи с замеситителем губернатора Владимирской области Константином Барановым и администрацией Александровского района.Мария Платанюк.фото Подслушано Александров