Скандинавский циклон принесет во Владимирскую область резкое похолодание и снег По прогнозам...

Скандинавский циклон принесет во Владимирскую область резкое похолодание и снегПо прогнозам синоптиков, в воскресенье (24 декабря) во Владимирской области ожидается резкое похолодание. Такая погода обусловлена приближением циклона, который движется на Россию из Скандинавии. Поэтому следующая неделя, обещают эксперты, будет морозной и снежной.Температура воздуха днем от +1 до 0 градусов. Ночью столбик термометра опустится до -3, по области до -5 градусов.Показатели атмосферного давления остаются низкими 725 - 731 мм ртутного столбаВетер юго-западный, 4м/с.Народный прогноз погоды:Погоду 24 декабря также определяли по лучам солнца: если они простираются вверх, то ожидали холодов, а если стелились вниз, нужно было готовиться к вьюге.Фото: freepik.com