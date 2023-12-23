Скандинавский циклон принесет во Владимирскую область резкое похолодание и снег
По прогнозам...
Скандинавский циклон принесет во Владимирскую область резкое похолодание и снег
По прогнозам синоптиков, в воскресенье (24 декабря) во Владимирской области ожидается резкое похолодание. Такая погода обусловлена приближением циклона, который движется на Россию из Скандинавии. Поэтому следующая неделя, обещают эксперты, будет морозной и снежной.
Температура воздуха днем от +1 до 0 градусов. Ночью столбик термометра опустится до -3, по области до -5 градусов.
Показатели атмосферного давления остаются низкими 725 - 731 мм ртутного столба
Ветер юго-западный, 4м/с.
Народный прогноз погоды:
Погоду 24 декабря также определяли по лучам солнца: если они простираются вверх, то ожидали холодов, а если стелились вниз, нужно было готовиться к вьюге.
Фото: freepik.com