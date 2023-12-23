Снежный десант: владимирские волонтеры помогли пенсионерке в уборке снега возле ее дома Обильные...

"Снежный десант": владимирские волонтеры помогли пенсионерке в уборке снега возле ее домаОбильные снегопады стали нелегким испытанием для жителей города Судогда, особенно для людей пожилого возраста. Ведь некоторым пенсионерам сложно передвигаться, а после снегопадов, которые случились, бывает проблематично выйти из дома.Добровольцы волонтерского отряда «Прометей» организовали акцию "Снежный десант", в рамках которой помогали одинокой пенсионерке в уборке снега на придомовой территории.Ребята вооружились лопатами и добросовестно справились с зимними хлопотами.Целью акции стало воспитание у молодого поколения стремления совершать добрые поступки, укрепление в обществе чувства солидарности и уважения к пожилым людям. Круглый год школьники оказывают этой категории жителей адресную помощь в домашних делах.Для одиноких пожилых людей, проживающих в частных домах, такая помощь неоценима.Напомним, что летом этого года волонтеры во Владимире помогали пожилым людям по хозяйствуФото: Судогодская школа №1