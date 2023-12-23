В 2024 году в трёх крупных городах Владимирской области откроются семейные МФЦ В Муроме и Коврове...

В 2024 году в трёх крупных городах Владимирской области откроются семейные МФЦВ Муроме и Коврове открылись "Семейные многофункциональные центры". Это новый формат оказания помощи и социального сопровождения семей с детьми. На эти цели выделено более 7,8 млн рублей.Семейные МФЦ позволяют в режиме «одного окна» оказать семье информационную, психологическую, юридическую, гуманитарную помощь по самым разным социальным проблемам. Семейные многофункциональные центры будут открыты ещё в трёх крупных городах области.За помощью могут обратиться:- семьи участников СВО;- семьи в трудной жизненной ситуации;- семьи с приёмными детьми;- многодетные семьи;- семьи на грани развода или с риском насилия;- родители «18 минус» или одинокие родители.В 2024 году такие центры появятся в Александрове, Гусь-Хрустальном и Вязниках. Также там можно получить консультацию юриста, психолога и специалиста по социальной работе.Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области; freepik.com