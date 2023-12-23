В 2024 году в трёх крупных городах Владимирской области откроются семейные МФЦ
В Муроме и Коврове...
В 2024 году в трёх крупных городах Владимирской области откроются семейные МФЦ
В Муроме и Коврове открылись "Семейные многофункциональные центры". Это новый формат оказания помощи и социального сопровождения семей с детьми. На эти цели выделено более 7,8 млн рублей.
Семейные МФЦ позволяют в режиме «одного окна» оказать семье информационную, психологическую, юридическую, гуманитарную помощь по самым разным социальным проблемам. Семейные многофункциональные центры будут открыты ещё в трёх крупных городах области.
За помощью могут обратиться:
- семьи участников СВО;
- семьи в трудной жизненной ситуации;
- семьи с приёмными детьми;
- многодетные семьи;
- семьи на грани развода или с риском насилия;
- родители «18 минус» или одинокие родители.
В 2024 году такие центры появятся в Александрове, Гусь-Хрустальном и Вязниках. Также там можно получить консультацию юриста, психолога и специалиста по социальной работе.
Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области; freepik.com