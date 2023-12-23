Пожар начался в одном из цехов, где производятся топливные гранулы, по адресу Александров, улица Гагарина, 2/6, 23 декабря. Спасатели получили информацию о возгорании в 9:22, сообщает пресс-служба

Пожар начался в одном из цехов, где производятся топливные гранулы, по адресу Александров, улица Гагарина, 2/6, 23 декабря. Спасатели получили информацию о возгорании в 9:22, сообщает пресс-служба областного МЧС. Предварительная площадь пожара составила 100 квадратных метров, но к приезду с спасателей она увеличилась до 450. Причины возгорания пока неизвестны, их выяснят в процессе расследования. Информации