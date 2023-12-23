В Гороховце пенсионерка, спасая сноху от уголовной ответственности, отдала мошенникам почти 400...

В Гороховце пенсионерка, спасая сноху от уголовной ответственности, отдала мошенникам почти 400 тысячВ отношении жителя Нижнего Новгорода вынесен обвинительное заключение. Он обвиняется в совершении двух преступлений и в обоих случаях по статье "Мошенничество в крупном размере" (ч. 3 ст. 159 УК РФ).Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, мужчина договорился с неизвестным лицом обманным путем выманивать деньги у пенсионеров. Так в октябре 2023 года в телефонном разговоре с пожилой женщиной, проживающей в г. Гороховце, представившись сотрудником правоохранительных органов сообщил, что по вине её снохи произошло дорожно-транспортное происшествие.Мошенник рассказал, что женщина переходила дорогу в неположенном месте, водитель автомобиля, пытаясь уйти от столкновения, врезался в фонарный столб.Пенсионерка поверила злоумышленнику и передала обвиняемому для освобождения снохи от уголовной ответственности все накопленные деньги в размере 375 тысяч рублей.Аналогичным образом злоумышленники похитили 350 тысяч рублей ещё у одной пенсионеркиУголовное дело направлено в Гороховецкий районный суд для рассмотрения по существу.За совершение каждого из преступлений мужчине может быть назначен до 6 лет тюрьмы.Фото: freepik.com