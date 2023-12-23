В Муромском районе благодаря вмешательству прокуратуры завершены работы по ремонту моста через реку...

В Муромском районе благодаря вмешательству прокуратуры завершены работы по ремонту моста через реку ИлевнаКак сообщают в пресс-службе областной прокуратуры, 11 ноября 2022 года между ГБУ «Владупрадор» и ООО «Акмастрой» заключен контракт на выполнение работ по ремонту моста через реку Илевна на автомобильной дороге «Владимир-Муром»-Зарослово» в Муромском районе.Цена контракта составила почти 47 млн рублей, срок завершения работ - 25.10.2023.До 30 марта 2023 года подрядчик должен был выполнить ряд работ: размещение временных зданий и сооружений, сделать временный объезд, а также монтаж конструкций временного моста; завоз основных конструкций (арматурные изделия, сваи).По состоянию на 25.04.2023 подрядчик к выполнению работ не приступил. По результатам проверки заместителем Муромского городского прокурора руководителю подрядной организации внесено представление.Позже, в связи с неисполнением подрядной организацией в срок взятых на себя обязательств прокуратурой в адрес её руководителя вновь внесено представление, по результатам рассмотрения которого проведение ремонтных работ активизировано, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.В настоящее время благодаря вмешательству прокуратуры работы на объекте завершены в полном объеме, мостовой переход введён в эксплуатацию."Указанным подрядчиком в ходе проведения ремонтных работ на аналогичном объекте в рамках исполнения иных контрактных обязательств допускались нарушения, выразившиеся в подписании акта выполненных работ при их фактическом не завершении, в связи с чем прокуратурой принимался комплекс мер прокурорского реагирования, в том числе уголовно–правового характера.С целью недопущения подобных нарушений прокурором заказчику работ объявлено предостережение", - отметили в прокуратуре.Таким образом, в результате предупреждающих мер реагирования, принятых Муромской прокуратурой, удалось избежать повторной ситуации с необоснованным подписанием заказчиком акта выполненных работ на всю сумму контракта.Фото: прокуратура Владимирской области