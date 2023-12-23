Владимирцы рассказали о самых нелюбимых предновогодних делах Психологи говорят, что позитивный...

Владимирцы рассказали о самых нелюбимых предновогодних делахПсихологи говорят, что позитивный настрой в преддверии Нового года есть не у всех. Спокойствием в предновогодней суете может похвастаться только 1 из 3 жителей Владимира. Эксперты сервиса "SuperJob" рассказали, с чем связано плохое настроение и какие дела или обязанности больше всего раздражают в подготовке к празднованию Нового года.Самым нелюбимым делом перед Новым годом 13% владимирцев назвали приготовление праздничных блюд. На втором месте — уборка 11% голосов. 10% раздражаются от всеобщей спешки и суеты, 7% — от необходимости выбирать и упаковывать подарки. Заниматься закупкой продуктов к празднику не любят 5% горожан. 3% не нравится, что приходится тратить много денег. Наряжать елку и украшать дом не любят 2%.По 1% опрошенных рассказали, что их раздражает само ожидание праздника, корпоративные мероприятия, приглашение гостей и необходимость поздравления коллег, клиентов, заказчиков и руководства. Для 32% горожан нет таких дел и обязанностей, которые бы раздражали их в преддверии Нового года. 4% наоборот — раздражает все. Еще 7% не готовятся к Новому году и не празднуют его.Среди новогодних дел, которые чаще раздражают женщин, — готовка и уборка. Мужчины же не любят большие траты, спешку и суету.Фото: freepik.com