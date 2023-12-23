Во Владимире полицейские задержали иностранца с поддельным документом В начале декабря 2023 года...

Во Владимире полицейские задержали иностранца с поддельным документомВ начале декабря 2023 года во Владимире полицейскими и сотрудниками подразделения по вопросам миграции был задержан 22-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.При проверке документов мужчина предъявил бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина на территории Российской Федерации, оформленный на его имя. Но подлинность документа вызвала сомнения у сотрудников полиции. Документ изъяли и направили на исследование.По результатам экспертизы, уведомление оказалось поддельным. Молодой человек сознался, что использовал подложный документ.В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей и бланков».В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Фото: freepik.com