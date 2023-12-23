Во владимирских колхозах в советскую эпоху создавали ясли для детей. Еще в середине прошлого века...

Во владимирских колхозах в советскую эпоху создавали ясли для детей.Еще в середине прошлого века женщины были настолько вовлечены в общественное, коллективное производство, что были вынуждены брать детей... с собой на работу.Детские сады, площадки, комнаты, даже ясли для грудничков создавались в колхозах. Так "подарок матерям" в конце пятидесятых сделал некогда процветавший колхоз "Большевик" в Гусь-Хрустальном районе.Кадры хроники - в нашей рубрике "33Live.Ru Век Двадцатый".