Во Владимирской области планируют открыть новые центры для оздоровления детей В 33-м регионе могут...

Во Владимирской области планируют открыть новые центры для оздоровления детейВ 33-м регионе могут появиться центры оздоровления детей. Об этом сообщил губернатор Александр Авдеев в своем ТГ-канале.В настоящее время функционирует в области только один такой центр. Поэтому ребят приходится направлять по нужному профилю либо в Ивановскую область, либо в Краснодарский край.В 2024 году увеличится количество мест для оздоровления в регионе с 350 до 500. Потенциал для работы с детьми имеют профсоюзные санатории имени Абельмана и «Сосновый бор», а также частный «Русский лес»."Ориентирую коллег кардинально решать вопрос через инструменты государственно-частного партнёрства. Можно с помощью бизнеса построить современный центр, например для водного туризма и одновременно для оздоровления детей. Это гарантированная наполняемость", - отметил губернатор.Отдых в детских санаториях и лагерях очень востребован у владимирских семей. Особенно у наиболее социально уязвимых. В этом году путёвки получили 12763 детей защитников Родины на СВО, ребят с ограничениями по здоровью и оказавшихся в трудной жизненной ситуации.Фото: freepik.com