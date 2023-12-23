Врачи Областной детской клинической больницы города Владимира борются за жизнь двухлетнего пациента...

Врачи Областной детской клинической больницы города Владимира борются за жизнь двухлетнего пациента с онкологиейВ январе 2023 года родители обратили внимание на излишнюю бледность своего двухлетнего сына. В поликлинике по месту жительства обнаружили сниженный гемоглобина и поставили диагноз анемия легкой степени тяжести. Малыш получал железосодержащие препараты на протяжении месяца и показатели пришли в норму. Об этом сообщает пресс-служба Областной детской клинической больницы города Владимира.Продолжилось все в октябре с банального подъема температуры и незначительного малопродуктивного кашля. Однако после лечения общий анализ крови показал отличающиеся от нормы показатели лейкоцитов, СОЭ и гемоглобина. С диагнозом острый тонзиллит малыш попадает в инфекционное отделение 2-й городской больницы для обследования и дифференцировки диагноза.Участковый педиатр рекомендовал сдать общий анализ крови еще раз. Результаты анализов, однако, оставались таковы, что врачом настоятельно рекомендована госпитализация в ОДКБ, для уточнения диагноза "острый лейкоз". Диагноз врача был подтвержден: острый лимфобластный лейкоз. С ним мальчик попадает на экстренную госпитализацию в ОДКБ. Сейчас за его жизнь борются врачи больницы.Напомним, что острый лимфобластный лейкоз – самое распространенное онкологическое заболевание детского возраста.Фото: Областная детская клиническая больница г. Владимира