В числе первых к волонтерам Народного Фронта сегодня пришли и отдали свои голоса ректор ВЛГУ Анзор...

В числе первых к волонтерам Народного Фронта сегодня пришли и отдали свои голоса ректор ВЛГУ Анзор Саралидзе, Людмила Романова, народный артист России Николй Горохов, серебряный призер Олимпийских игр по художественной гимнастике Ангелина Шкатова. Участник специальной военной операции Геннадий Прохорычев пришел со своей семьей.«Наша семья поддерживает курс развития, которым идет страна. Мы за будущее России. Мы видим те позитивные перемены, которые происходят.» , отмечает Геннадий Прохорычев.Поддерживает мужа и Ольга Прохорычева: «Мы - многодетная семья. У нас четверо детей. Благодаря материнскому капиталу мы смогли купить квартиру. Дети бесплатно питаются в школе. Такие меры поддержки российских семей очень важны»«Российский спорт ощущает весомую поддержку. Сейчас есть все условия для достижения высоких результатов, в моей родной спортшколе- ремонт, новое оборудование» - подчёркивает Ангелина Шкатова.По словам ректора ВлгУ Анзора Саралидзе, свою подпись он поставил в поддержку стабильного курса, которым сейчас идет страна, за развитие, процветание и суверенность России.Штаб Народного фронта во Владимирской области работает, ежедневно с 10.00 до 18.00 по адресу г. Владимир, ул. Б. Московская 62б.Для выдвижения кандидата необходимо собрать по всей стране 300 тысяч подписей. Это будет нетрудно, уверена Людмила Романова. « Россияне видят реальные изменения , да , есть проблемы, но чтобы их решить , именно сейчас важно не свернуть в сторону , а продолжить тот путь, которым идет страна».Напомним, выборы Президента пройдут 17 марта. В этом году впервые за главу государства можно будет проголосовать с помощью ДЭГ.