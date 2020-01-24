Первый заместитель Министра дал положительную оценку деятельности московской полиции и обозначил круг первоочередных задач...

Первый заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации генерал-полковник полиции Александр Горовой принял участие в работе расширенного заседания коллегии ГУ МВД России по городу Москве, посвященного подведению итогов оперативно-служебной деятельности в 2019 году и определению приоритетных направлений на предстоящий период.На мероприятии также присутствовали руководство и личный состав московского Главка, Мэр Москвы Сергей Собянин, а также представители органов государственной власти и общественности.Перед началом заседания Сергей Собянин передал столичному Управлению ГИБДД 35 новых автомобилей для нужд дорожно-патрульной службы. Транспортные средства предназначены для пресечения наиболее грубых нарушений Правил дорожного движения - прежде всего, значительного превышения скорости.Выступая с докладом, начальник ГУ МВД России по городу Москве генерал- лейтенант полиции Олег Баранов отметил среди положительных тенденций 2019 года сокращение общего количества преступлений, включая тяжкие, а также укрепление правопорядка. В целом удалось сохранить контроль над криминальной ситуацией. Раскрыто более 40 тысяч преступлений, в том числе 14,2 тысячи, относящихся к категории тяжких и особо тяжких.«Сотрудниками Главного Управления МВД по городу Москве проделан большой объем работы, что позитивно сказалось на оперативной обстановке в регионе. Москва имеет особый статус. Мы вместе с вами выполняем общие задачи для сохранения правопорядка в столице», - сказал первый заместитель Министра.Александр Горовой дал положительную оценку деятельности московской полиции и обозначил круг первоочередных задач, в том числе с учетом предстоящего празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.В завершение мероприятия состоялась церемония награждения отличившихся сотрудников ГУ МВД России по городу Москве в 2019 году.Справочно:В целях профилактики миграционной составляющей сотрудниками ГУ МВД России по городу Москве в 2019 году проведено свыше 1,4 тысяч проверок мест временного проживания иностранных граждан, строительных площадок, гостиниц и предприятий сферы услуг. В отчетном периоде осуществлены комплексные меры по обеспечению экономической безопасности, в результате которых инициативно выявлено более 12,4 тысяч преступлений экономической направленности, из них 88% - тяжких и особо тяжких. Одной из наиболее криминализированных остается сфера финансово-кредитных отношений, в которой выявлено более 7,3 тысяч преступлений.Из незаконного оборота изъято более 680 килограмм наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, сильнодействующих веществ. Пресечено 62 оптовых канала поставки наркотических средств и психотропных веществ.Свою эффективность в очередной раз доказала система «Безопасный город». За 2019 год с использованием систем видеонаблюдения раскрыто свыше 4 тысяч преступлений.Одна из важных функций полиции - своевременное и качественное оказание государственных услуг населению. В столице ведется постоянный контроль этой работы, как результат - показатель уровня удовлетворенности граждан качеством оказания государственных услуг составил 95,4%.