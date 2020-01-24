Российский фигурист Дмитрий Алиев поделился впечатлениями от победы на чемпионате Европы, который проходит в Австрии. По итогам короткой и произвольной программ россиянин получил 272,89 балла.

Российский фигурист Дмитрий Алиев поделился впечатлениями от победы на чемпионате Европы, который проходит в Австрии. По итогам короткой и произвольной программ россиянин получил 272,89 балла."Душа плачет от счастья, безумно счастлив, радость, – приводит слова Алиева ТАСС. – Для меня это великий день, победа над собой и, получается, я стал чемпионом Европы. Это самый счастливый день в спортивной карьере".Напомним, Дмитрий стал первым россиянином, которому за последние восемь лет удалось выиграть континентальное первенство в мужском одиночном катании. Предыдущим чемпионом Европы, представляющим Россию, был Евгений Плющенко (2012).