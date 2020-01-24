Бывший нападающий сборной Англии Дэниэл Старридж может продолжить карьеру в клубе российской премьер-лиги. В турецкой прессе появилось сообщение об интересе к нападающему Трабзонспора со стороны российского клуба.

Бывший нападающий сборной Англии Дэниэл Старридж может продолжить карьеру в клубе российской премьер-лиги. В турецкой прессе появилось сообщение об интересе к нападающему "Трабзонспора" со стороны российского клуба.Речь идет о возможно аренде Старриджа до конца сезона с перспективой выкупа. Название клуба, интересующегося 30-летним англичанином, пока не сообщается. Старридж перешел в "Трабзонспор" из "Ливерпуля" летом прошлого года и связан контрактом до 2022 года.Дэниэл Старридж – один из самых ярких английских нападающих последнего десятилетия. В 17 лет Дэниэл дебютировал в основе "Манчестер Сити". Также Старридж выступал за "Челси", "Болтон", "Ливерпуль" и "Вест Бромвич". На счету Дэниэла 28 матчей в сборной Англии, в которых он забил 8 мячей.