В матче 1/16 финала Кубка Испании по футболу мадридский Ателетико на поле стадиона Мунисипаль Рейно де Леон в Леоне проиграл в дополнительное время местной команде Культураль Леонеса – 1:2.

В матче 1/16 финала Кубка Испании по футболу мадридский "Ателетико" на поле стадиона "Мунисипаль Рейно де Леон" в Леоне проиграл в дополнительное время местной команде "Культураль Леонеса" – 1:2.Основное время завершилось вничью – 1:1. У гостей отличился Анхель Корреа (62-я минута), а у хозяев поля – Хулен Кастаньеда (83). Победу "Леонесе" принес Серхио Бенито, забивший на третьей минуте второго дополнительного тайма.Таким образом, "Леонеса", выступающая в третьем по силе дивизионе Испании, вышла в 1/8 финала. Своего следующего соперника по Copa del Rey подопечные Хосе Мануэля Айры узнают позднее.