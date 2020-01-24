На кортах Мельбурна продолжается Открытый чемпионат Австралии – первый в текущем году турнир серии Большого шлема. Завершила борьбу знаменитая американка Серена Уильямс, проигравшая китаянке Ван Цян.

На кортах Мельбурна продолжается Открытый чемпионат Австралии – первый в текущем году турнир серии Большого шлема. Завершила борьбу знаменитая американка Серена Уильямс, проигравшая китаянке Ван Цян.В матче третьего раунда Ван Цян одержала победу в трех партиях 6:4, 6:7 (2:7), 7:5. Соперницы провели на корте 2 часа 41 минуту. Счет в противостоянии двух спортсменок стал равным – 1:1.28-летняя Ван Цян впервые в карьере вышла в четвертый круг Australian Open. Ранее китаянка останавливалась в третьем раунде.