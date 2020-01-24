В матче 21-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги московский ЦСКА на домашней площадке обыграл испанскую Валенсию со счетом 81:78 (20:17, 22:22, 18:17, 21:14).

В матче 21-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги московский ЦСКА на домашней площадке обыграл испанскую "Валенсию" со счетом 81:78 (20:17, 22:22, 18:17, 21:14).У победителей встречи самыми результативными стали Йоханнес Фойгтманн (19 очков), Майк Джеймс (14) и Ховард Сант-Роос (11), а у гостей больше всех набрали Сэм Ван Россом и Боян Дубльевич – 16 и 10 очков соответственно.В параллельной игре "Зенит" дома переиграл "Олимпиакос" – 91:87. В петербургской команде больше всех набрал Евгений Воронов (21), а у греков – Василис Спанулис (31).ЦСКА одержал четвертую победу кряду и с занимает третье место в турнирной таблице, а "Зенит" расположился на 16-й строчке. В следующем матче Евролиги армейцы 30 января на выезде сыграют с "Химками", а петербуржцы днем ранее встретятся с "Барселоной".