Подмосковные Химки проиграли испанской команде Баскония со счетом 79:83 в матче 21-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Для желто-синих это поражение стало четвертым в последних пяти играх турнира.

Подмосковные "Химки" проиграли испанской команде "Баскония" со счетом 79:83 в матче 21-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Для "желто-синих" это поражение стало четвертым в последних пяти играх турнира.У победителей встречи самыми результативными стали Шейвон Шилдс (22 очка), Юссуфа Фалл (15) и Пьеррия Генри (10), а в составе российской команды больше всех набрали Алексей Швед и Юнас Йеребко – 18 и 16 очков соответственно."Химки" занимают десятое место в турнирной таблице, а "Баскония", прервавшая серию поражений, расположилась на 14-й строчке. В следующем матче турнира подопечные Римаса Куртинайтиса 30 января примут ЦСКА, а испанцы в тот же день встретятся с "Олимпиакосом".