Не приведи, судьба, на склоне дней ей пережить родных своих детей, – пела Алла Пугачева. Действительно, фигура сидящей у гроба единственного сына пожилой матери – страшное зрелище. Еще страшнее, если смерть настигает внезапно, когда столько планов, надежд и желаний...

"Не приведи, судьба, на склоне дней ей пережить родных своих детей", – пела Алла Пугачева. Действительно, фигура сидящей у гроба единственного сына пожилой матери – страшное зрелище. Еще страшнее, если смерть настигает внезапно, когда столько планов, надежд и желаний...В театре "Содружество актеров Таганки" проходит церемония прощания с Данилой Перовым – единственным сыном звезды фильма "Москва слезам не верит" Раисы Рязановой. Гроб с телом актера установлен на сцене, где он играл. Из динамиков негромко звучат песни Булата Окуджавы. А на экране мелькают кадры, на которых Данила запечатлен во время актерских капустников, на презентациях, гастролях. Молодой, улыбающийся, счастливый – ему шел всего 52-й год...В "Содружество актеров Таганки" он пришел в 1994 году. Работа в спектакле "Конек-Горбунок" стала для него здесь первый, а потом был целый каскад ролей, образов, характеров. И поэтому скоропостижный уход артиста – у него оторвался тромб – стал шоком для коллег. Что уж говорить о матери – 75-летней Раисе Рязановой.Черная от горя и с красными от слез глазами, она первая подошла к гробу – гладила сына по лбу, рыдала и что-то шептала. А потом на протяжении двух часов сидела в окружении невестки Алены, 29-летнего внука Андрея (он, кстати, продолжил династию и тоже служит в этом театре) и принимала соболезнования. Хотя что тут можно сказать, когда, кажется, все рухнуло...Родственники обмахивали Раису Ивановну веером, подавали воду, успокоительное. Но как тут успокоиться... Рязановой даже стало плохо, но, благо, у входа дежурила карета скорой помощи."Говорят, незаменимых нет, но это не так. С уходом Данилы мы все это поняли", – сказал близкий друг артиста. Похоронят артиста на Троекуровском кладбище столицы.