К 24 января число жертв коронавируса в Китае выросло до 26. Уточняется, что более 830 граждан КНР заболели вызываемой им пневмонией нового типа. По данным , умершие в основном были пожилыми ..

К 24 января число жертв коронавируса в Китае выросло до 26. Уточняется, что более 830 граждан КНР заболели вызываемой им пневмонией нового типа.По данным , умершие в основном были пожилыми людьми старше 65 лет. Первый случай летального исхода от опасной инфекции был зафиксирован в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян. Напомним, что из-за нового коронавируса в Поднебесной закрыли уже пять городов.