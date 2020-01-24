Disney объявляет о начале работы над сиквелом фильма Капитан Марвел. В настоящее время идет переговоры со сценаристом Меган МакДоннелл.

Disney объявляет о начале работы над сиквелом фильма "Капитан Марвел". В настоящее время идет переговоры со сценаристом Меган МакДоннелл, передает РИА Новости. Ведутся поиски режиссера, так как Анна Боден и Райан Флек больше не вернутся в проект.МакДоннелл в настоящее время работает над созданием другого мини-сериала о супергероях — "ВандаВижен". Он выйдет в конце 2020 года.Вторая часть фантастического фильма о супергероине Капитане Марвел выйдет в 2022 году. Известно, что действие фильма будет происходить в современном мире. В первой части были показаны события, происходившие в девяностых годах прошлого века.