В Москве две школьницы наелись снега, предварительно посыпав его специями.

В Москве две школьницы наелись снега, предварительно посыпав его специями. ЧП произошло во время прогулки группы продленного дня. За поеданием снега второклассниц застала педагог, которая вызвала для них скорую.Девочкам было сделано промывание желудка, передает РИА Новости. Врачи предложили стационарное лечение, но родители школьниц отказались от него. После наблюдения дети были направлены домой. В настоящее время с их самочувствием все в порядке.Администрация школы пообещала разобраться с инцидентом, ситуация находится на контроле директора.Из-за температурных аномалий этой зимы снег в столице — редкое явление. 22 января погода наконец порадовала москвичей снегопадом. Снежный покров достигал 6 сантиметров. В ближайшие дни он сохранится, считают синоптики.