К 12 годам тюремного заключения за мошенничество с кредитными картами приговорил суд штата Флорида двух россиян – братьев Игоря и Дениса Грушко. До последнего времени братья из России проживали в Форт-Лодердейл, отмечает канал Россия 24.

К 12 годам тюремного заключения за мошенничество с кредитными картами приговорил суд штата Флорида двух россиян – братьев Игоря и Дениса Грушко. До последнего времени братья из России проживали в Форт-Лодердейл, отмечает канал "Россия 24".Информация о приговоре россиянам за киберпреступления опубликована на сайте прокуратуры Южного округа Флориды. 33-летний Игорь и 29-летний Денис крали личную информацию клиентов банков, изготавливали фальшивые кредитки и удостоверяющие личность документы для кражи средств с этих карт. На украденные деньги они покупали электронику во флоридских магазинах.При обыске в квартире братьев были изъяты десятки накладок для считывания вводимой информации на банкоматах, скрытые камеры и другие приспособления, используемые для воровства номеров кредитных карт и производства фальшивых карт-дубликатов. Также у братьев Грушко нашли целые листы голограмм для изготовления поддельных удостоверений личности, а также сотни фальшивых кредиток и тысячи номеров кредитных карт.Суд посчитал доказанным, что братья Грушко вступили со своим знакомым с Украины Вадимом Вознюком в преступный сговор. Из-за их деятельности пострадали сотни жителей Флориды.24-летний Вознюк уже получил 1 год и 3 месяца тюрьмы по обвинению в сговоре с целью использования похищенных кредиток.