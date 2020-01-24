Оценки роли Москвы в победе над фашизмом могут разделить эстонское общество. Так в партии центристов объяснили позицию своей фракции в парламенте Эстонии.

Оценки роли Москвы в победе над фашизмом могут разделить эстонское общество. Так в партии центристов объяснили позицию своей фракции в парламенте.Центристы не поддержали проект заявления, в котором депутаты собирались осудить позицию России по событиям Второй мировой войны. Подобные документы уже приняли в Польше и Латвии, напоминает телеканал "Россия 24".Дискуссия развернулась после слов президента России, который напомнил, что Советский Союз последним в Европе подписал пакт с Германией, и призвал еще раз заглянуть на страницы учебников, а не переписывать историю.В Эстонии подписи под итоговым документом начнут собирать на следующей неделе.