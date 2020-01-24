Лариса Гузеева грубо раскритиковала гостью шоу Давай поженимся! Первого канала. Девушка не вынесла позора и сбежала из студии программы.

Лариса Гузеева грубо раскритиковала гостью шоу "Давайпоженимся!" Первого канала. Девушка не вынесла позора и сбежала из студиипрограммы.новом выпуске передачи к солидному жениху Ивану из Санкт-Петербурга пришла 22-летняяАлена. Девушка со средним образованием нигде не работает и гордится своейсиликоновой грудью третьего размера. Кроме того, она считает, что мужчинадолжен полностью ее содержать, а также приобрести для нее бизнес.Примечательно,что претендентка на сердце владельца завода при своих аппетитах не хочет ничегоделать по дому. Острая на язык Лариса Гузеева возмутилась такой позицииневесты. Она спросила: с чего вдруг у Алены такие запросы?"Увас ментальность девушки 1992 года, а сейчас все по-другому. Мужчины любятработающих женщин. Раньше девушки действительно мечтали о такой безбеднойжизни без работы. Сейчас – это отстой просто! Может, вам поискать простогопарня? Найдите учителя или строителя. Зачем вам богатый мужчина? Вы недотягиваете до него", – высказалась телесваха. Затем предложила участнице шоу показать сюрприз.Когда девушкаушла, ее начали обсуждать. Роза Сябитова пожалела невесту за ее недалекость. А ответила, что ей вовсе не жалко ее, а жаль мальчиков, которые "клюют натупых девок". "Это ментальность бытовой проститутки. Девочке из деревникажется, если она объявит, что не будет готовить и убираться, то мужчина ей сразудаст домработницу, кухарку. Это же от скудоумия все", – сказала, как отрезала,ведущая.Судя по всему,Алена слышала все, что о ней говорила в ее отсутствие . Появившисьв студии, она сказала, что не хочет показывать сюрприз и ушла в "комнатуожидания".