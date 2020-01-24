Рейдовые мероприятия прошли на территории Петушинского и Юрьев-Польского районов.

В 2019 году на территории области зарегистрировано 121 дорожно-транспортное происшествие с участием водителей автобусов, в которых 10 человек погибли и 204 получили различные телесные повреждения.Сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Петушинскому району в целях повышения безопасности движения, профилактики дорожно-транспортных происшествий на пассажирском транспорте, выявления и пресечения нарушений требований в области обеспечения безопасности при осуществлении пассажирских перевозок в течение трех дней проводились рейдовые мероприятия.В первые дни сотрудники Госавтоинспекции контролировали соблюдение требования законодательства в сфере обеспечения безопасности пассажирских перевозок на 122 км федеральной автодороги М-7 «Волга» и на автомобильной дороге город Покров - деревня Марково. Вместе с командиром отдельного взвода ДПС и его заместителем в профилактических мероприятиях принимали участие сотрудники дознания, технического надзора и пропаганды.В ходе мероприятия было остановлено для проверки 19 автобусов, выявлено 4 нарушения правил дорожного движения Российской Федерации.Аналогичный рейд прошел на территории Юрьев-Польского района. В ходе мероприятия сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Юрьев-Польскому району было выявлено одно нарушение Правил дорожного движения водителем автобуса, составлен протокол по ч. 1 ст. 11.23 КоАП РФ (управление транспортным средством либо выпуск на линию транспортного средства для перевозки грузов и (или) пассажиров без технического средства контроля, нарушение лицом, управляющим транспортным средством для перевозки грузов и (или) пассажиров, режима труда и отдыха).Во время проведения рейдовых мероприятий дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов не допущено.