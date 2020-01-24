Мало кто может обойтись без кофе в наше время, когда во всем необходима многозадачность. Как оказалось, важно уметь приготовить напиток правильно, чтобы он не потерял своих свойств.

Мало кто может обойтись без кофе в наше время, когда во всем необходима многозадачность. Как оказалось, важно уметь приготовить напиток правильно, чтобы он не потерял своих свойств.Бытует мнение, что крепость бодрящего напитка зависит от помола зерна – мелко молотый является более крепким. Но британские ученые развеяли этот миф.Математик из Университета Портсмута Джейми Фостер возглавил масштабное исследование. В результате удалось выяснить, что мелко молотый кофе на самом деле менее крепкий. Это связано с тем, что что более мелкие зерна собираются в комки и закупоривают поток, сообщает .Также стало известно, что количествоперемалываемых в кофемолкезерен никак не влияет на вкус напитка. Кроме того, кофе нельзя перегревать."Если вы перегреете кофе, то мелкие частицы засорятся. Это очень плохо. Вода не может добраться до этих кусочков, и поэтому они тратятся впустую", – отметил Фостер.Примечательно, что эти данные ученые применили на практике. Они дали рекомендации специализированному кафе в Орегоне. В результате за год кофейня потребляла кофе на 25% меньше, а клиенты об этом даже не догадывались.