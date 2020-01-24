24.01.2020

2020-01-24 19:30:04

Ленинградская симфония во Владимире прозвучала в честь юбилея Победы

В память о подвиге народа в год юбилея Великой Победы. Во Владимирском центре классической музыки этим вечером прозвучит легендарная симфония №7 композитора Дмитрия Шостаковича. Известная всему миру как "Ленинградская". Начало концерта- в 18.30.

Великая музыка родом из героического города. В ней - грохот снарядов, грозные тёмные ночи блокадного Ленинграда, зарево пожаров и... страшная правда о войне... Симфония № 7 Дмитрия Шостаковича стала посвящением всем защитникам Родины.

По словам главного дирижёра владимирского губернаторского симфонического оркестра Артёма Маркина, исполнение этого произведения- колоссальная ответственность. Символично, что год юбилея Великой Победы они открывают именно "Ленинградской симфонией".

Артем Маркин, главный дирижер Владимирского губернаторского симфонического оркестра, директор Владимирского Центра классической музыки:

- Это особый вклад, поскольку эта музыка в силу своей нагруженности смысловой, мифологической, легендарной, она особую сложность представляет, по большому счёту, это окончание великой эпохи классической, академической музыки, потому что таких легендарных симфоний в истории музыки больше не будет.

Почти 900 страшных дней и ночей в кольце фашистской блокады. Как писала Ольга Берггольц, "голос" блокадного Ленинграда, ежедневно- "воюющее небо, дрожь земли, смертный свист" и "бедный ленинградский ломтик хлеба"- "он почти не весит на руке". Создатель "Ленинградской симфонии" Дмитрий Шостакович тоже дежурил на крышах северной столицы во время воздушных тревог, рыл окопы... Уже к осени 41-ого он приступил к третьей части симфонии. А окончил работу 27-ого декабря 1941-ого в Куйбышеве. Его эвакуировали спецраспоряжением.

Ленинградская премьера симфонии состоялась 9 августа 1942-ого. Произведение Шостаковича исполнил Большой симфонический оркестр Ленинградского комитета. По словам музыкантов, для непокорённого города это было сродни чуду. Музыку- через репродукторы услышали и фашисты. И "обезумели", не ожидая, что город "жив.

Бои, опустевшие разрушенные улицы, сиротливые решётки Летнего сада, санки со страшным грузом, вода из проруби на Неве... Символы и образы блокадного Ленинграда оживают благодаря этой музыке. Выпускник Академии имени Гнесиных волторнист Константин Артюх больше 15 лет работает во владимирском симфоническом. Уверен, характер и "смысл" великой "Ленинградской симфонии" находят отклик в каждом сердце.

Константин Артюх, артист Владимирского губернаторского симфонического оркестра (валторна):

- Накал страстей... И даже, когда музыка уходит в diminuendo, piano, даже в эти моменты становится ещё более страшно и скорбно.

С коллегой согласна и юная артистка Василиса Маркина. Сейчас она учится в центральной музыкальной школе при Государственной Московской консерватории. В "Симфонии № 7" "Ленинградская" у Василисы- партия второй флейты. Для неё эта музыка- прикосновение к истории.

Василиса Маркина, артистка Владимирского губернаторского симфонического оркестра (вторая флейта):

- Я не представляю, как музыканты в то время, во время блокады, как они играли. Но они играли это с таким воодушевлением. И сегодня я тоже, когда я играю, это непередаваемые эмоции.

Седьмая симфония, написанная в Ленинграде, по определению писателя Алексея Толстого, стала "понятна на всех широтах и меридианах". Она- о человеке в небывалую годину его бедствий и испытаний. Для нашей страны- "Ленинградская симфония" навеки- символ подвига народа и торжества жизни. Именно поэтому- её финал- о будущем. И о всех, кто погиб в борьбе за МИР.

Мария Платанюк, Илья Хлудов "Вести-Владимир".

