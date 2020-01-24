Учащиеся профильного полицейского класса средней школы № 20 города Мурома на несколько часов стали коллегами полицейских.

В рамках всероссийской акции «Студенческий десант» учащиеся профильного полицейского класса средней школы № 20 города Мурома на несколько часов стали коллегами полицейских.Учащихся встретили сотрудники отдела по работе с личным составом. Временно исполняющий обязанности начальника ОРЛС Евгений Титов познакомил гостей с основными задачами и функциями органов внутренних дел, работой дежурной части МО МВД России «Муромский», познакомил с порядком приема и регистрации сообщений и заявлений.Далее ретят ждала встреча с сотрудниками отдела государственной инспекции безопасности дорожного движения и сотрудниками отдельной роты патрульно-постовой службы полиции. Заместитель командира 2 взвода отдельной роты ППСп Сергей Разин и инспектор ДПС ОГИБДД Илья Данилов познакомили участников акции с функциями и задачами подразделений ОГИБДД, ППСп, основными направлениями деятельности. Наибольший интерес у ребят вызвала демонстрация служебных автомобилей, их технических характеристик, специальных приборов, имеющихся на вооружении у сотрудников полиции. Все желающие смогли почувствовать себя настоящим полицейскими, посидеть в патрульном автомобиле. Не обошлось и без любимого молодежью «селфи» на фоне машин ДПС и ППС!В рамках «Студенческого десанта» для молодежи сотрудники Отдела провели деловую игру «Вопрос – Ответ», в рамках которой были затронуты темы: работа отдела по вопросам миграции, знакомство с возможностями портала государственных услуг, информирование о возможности получения государственных услуг по линии МВД, работа отдела по работе с личным составом, профессиональная ориентация молодежи. На вопросы ребят отвечали начальник отделения по делам несовершеннолетних Маргарита Покареева, старший инспектор отдела по вопросам миграции Светлана Терентьева, инспектор по кадрам ОРЛС Ирина Акрамова, член Общественного совета при МО МВД России «Муромский» Ирина Дюмина.Также было предложено ознакомиться с работой экспертов-криминалистов. Эксперт Юрий Додонов рассказал, как распознать фальшивые деньги, как изымаются следы отпечатков пальцев, как может помочь почерковедческая экспертиза в расследовании преступления и розыске преступника. Несколько человек прошли добровольную дактилоскопическую регистрацию. Неподдельный интерес у ребят вызвал «чемоданчик эксперта», они научились самостоятельно пользоваться экспертными инструментами, изучили тонкости папиллярного узора, рассмотрели в микроскоп отличия фальшивых банкнот от настоящих.В спортивном зале МО МВД России «Муромский» Андрей Рыжаков продемонстрировал для гостей боевые приемы борьбы, приемы защиты от нападения с ножом и пистолетом, провел мастер-классы по самообороне, по сборке и разборке автомата Калашникова, все желающие попробовали свои силы.Традиционно для молодых людей была организована экскурсия по музею. Бессменный экскурсовод – ветеран органов внутренних дел, председатель Совета ветеранов МО МВД России «Муромский» майор милиции в отставке Валерий Жестков познакомил ребят с экспозициями Музея Муромский милиции, рассказал гостям о специфике работы милиции и ответил на вопросы студентов.Для каждого участника акции были подготовлены и розданы памятки: «Памятка гражданину Российской Федерации», «Не дайте себя обмануть!», «МВД России предупреждает! Будьте бдительны!», информационный лист «Образовательные организации МВД России», а также буклеты «Пользователя интернета», «Владельцам банковских карт».В качестве практической части акции участники совместно с сотрудниками отдела участковых уполномоченных полиции провели работу с семьями, состоящими на профилактических учетах.Более четырех часов проходила стажировка ребят в полиции, но по общему мнению гостей, время пролетело быстро и незаметно. Положительными впечатлениями, полученными знаниями и фотографиями студенты обещали поделиться в социальных сетях.