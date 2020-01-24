Диетолог из Баварского потребительского центра рассказала, что в обычные продукты могут нанести ущерб здоровью. К примеру, в рисе встречается мышьяк.

Диетолог из Баварского потребительского центра рассказала, что в обычные продукты могут нанести ущерб здоровью. К примеру, в рисе встречается мышьяк.По словам эксперта Дэниелы Крел, ядовитое вещество может попадать в продукт из удобрений. Специалист порекомендовала уменьшить количество риса в рационе. Она отметила, что мышьяк в малых дозах приводит к повреждению сосудов, в больших – к онкологии.Кроме того, в список вредных продуктов вошли консервированные помидоры. Главная проблема – в банках. Внутреннее покрытие жестяной упаковки может содержать бисфенол А. Химическое соединение приводит к нарушению гормонального баланса. Диетолог посоветовала покупать консервы в стеклянной таре.Как сообщает , в рыбе, особенно в тунце, может содержаться ртуть. В корм для лососевых часто добавляют антибиотики.Напомним, что ранее диетологи сделали сенсационное . Эксперты выяснили, что ожирением можно заразиться. Директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург отметил, что люди с меньшей самоорганизацией более склонны копировать привычки окружения, в том числе пищевые. Чаще всего подобную картину можно наблюдать в офисной среде. Она связана с застольями по различным поводам. Человек не желает отрываться от коллектива, поэтому вместе со всеми ест и полнеет.