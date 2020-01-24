Россиянин Алексей Бурков, обвиняемый американскими властями в киберпреступлениях, предстал перед судом. Он признал себя виновным по двум пунктам из пяти.

Россиянин Алексей Бурков, обвиняемый американскими властями в киберпреступлениях, предстал перед судом. Он признал себя виновным по двум пунктам из пяти.Подсудимый признал вину в мошенничестве с устройствами доступа, за что ему грозит до десяти лет тюрьмы, уточняет РИА Новости. Второй пункт – это сговор с целью мошенничества, хищения персональных данных и вторжения в компьютерные системы и отмывания денег, за что россиянину может грозить до пяти лет тюремного срока.Бурков говорил с судьей по-русски. Он сообщил, что ему 29 лет, что он родился в Нефтеюганске, окончил один курс в петербургском вузе, обучаясь по специальности "менеджмент".Он согласился с фабулой преступных эпизодов, предложенной обвинением: признал, что был администратором сайта Cardplanet, продававшем ворованные номера кредитных карт. Кроме того, Бурков руководил порталом Direct Connection, служившем для общения "элитных киберпреступников".По словам обвинения, Бурков от своей преступной деятельности получил как минимум один миллион пять тысяч долларов выгоды. Деньги лежали на его персональном счету. Однако когда счет был арестован, выяснилось, что средства уже выведены с него.Бурков отказался от возмещения ущерба и суда присяжных. Он отметил, что ознакомился со сделкой и добровольно признает вину. Он также обещал, что не будет претендовать на то, чтобы остаться в Штатах после отбытия тюремного срока.Судья сообщила, что максимальный срок для россиянина – до 15 лет тюрьмы. Ранее ему грозил 80-летний срок. Адвокат Буркова Грегори Стэмбо остался доволен сделкой, выразив надежду, что максимальный пятнадцатилетний срок для него будет сокращен. Приговор назначили на 8 мая 2020 года.Бурков был задержан в 2015 году в Израиле. В ноябре 2019 года его экстрадировали в США. Россиянина обвиняют в краже кредитных карт и причинении ущерба в размере 20 миллионов долларов.