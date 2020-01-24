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<a href="https://33live.ru/novosti/24-01-2020-na-urale-zhenshhina-vypala-s-devyatogo-etazha.html" target="_blank">На Урале женщина выпала с девятого этажа</a> - В Ханты-Мансийском автономном округе женщина выпала из окна девятого этажа дома и осталась жива благодаря сугробу. При этом пострадавша все-таки получила ранения. По данным , медики ..