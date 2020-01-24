Полная версия телевизионной рекламы пива "Сибирская корона".
Ресторан. Официант сообщает:
- Господа! Это последняя бутылка "Сибирской короны".
- Две цены!
- Три!
- Десять!
- Сто!
- . . .
Офицер снимает со своей дамы ожерелье, отдаёт его вместо денег. Вскоре он получает бокал пива.
Голос за кадром:
- Офицер Ромашов не знал, что сидевший спиной к нему скандальный посетитель - это сам владелец ресторана Яков Фельдман. Таким способом он продал уже не одну "последнюю" бутылку фирменного пива.
еще анекдот!