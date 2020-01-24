24.01.2020

2020-01-24 11:45:03

Нижегородец, укравший картину из Вязниковского музея получил 18 лет колонии

Напомним, в августе 2013 года преступники зашли в музей вместе с посетителями и затаились в одном из залов, дожидаясь закрытия. Грабители связали 62-летнюю женщину-сторожа. И "вынесли" три картины: «Лес. Ели» Ивана Шишкина, «Рыболов» Константина Коровина и «Первый снег» Станислава Жуковского. Задержать банду удалось только в 2016-ом. 9 лет лишения свободы назначили лидеру преступной группы – заседание суда проходило в Нижнем Новгороде в конце января 2019 года.

30-летний ранее судимый нижегородец, долгое время находился в розыске. Приговором Нижегородского областного суда ему назначено наказание – 18 лет колонии строгого режима, сообщает пресс-служба нижегородской прокуратуры,